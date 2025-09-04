Juve, Doni a sorpresa: "Potevo essere bianconero. Ma..."
Home > Juve News

Juve, Doni a sorpresa: “Potevo essere bianconero. Ma…”

Riccardo Focolari
4 Settembre, 14:30
Cristiano Doni, ex numero dieci e capitano dell'Atalanta, ha svelato un clamoroso retroscena di mercato con la Juve

Cristiano Doni, ex numero dieci e capitano dell’Atalanta, ha svelato un clamoroso retroscena di mercato. Ecco le sue parole, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Non ho nessun rimpianto. Potevo andare alla Juventus, ma l’Atalanta chiese troppo e in fondo ne fui felice, volevo restare a Bergamo. Poi la Roma: Spalletti mi voleva come vice-Totti, mi chiamava Pradè e mi faceva ascoltare il jingle della Champions: ti piace? Avevo già 34 anni, risposi grazie, ma no, io rimango qui.”

Leggi anche

Riccardo Focolari · 10 Settembre, 11:50
Juve, David: “Tra me e Zhegrova grande connessione. Sarà un vantaggio”
Alla Gazzetta dello Sport, David ha rivelato di avere un grande rapporto con un nuovo compagno di squadra alla Juve
Stefania Palminteri - 10 Settembre, 11:29
Juve, ci siamo: presentato il terzo kit. Il comunicato del club
Cristiano Passa - 9 Settembre, 18:02
Yildiz: il padre a Torino per il rinnovo con la Juventus
Cristiano Passa - 9 Settembre, 17:09
Cuadrado: “Inter favorita col Napoli, ma Juve si è rinforzata molto bene”
Cristiano Passa - 9 Settembre, 16:21
Juventus: il ricordo di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri
Cristiano Passa - 9 Settembre, 15:33
Nazionali: i bianconeri in campo questa sera
Riccardo Focolari - 9 Settembre, 14:18
Juve, il rientro di Bremer è un vantaggio: è l’uomo in più di Tudor
x