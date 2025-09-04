Juve, Doni a sorpresa: "Potevo essere bianconero. Ma..."

Cristiano Doni, ex numero dieci e capitano dell'Atalanta, ha svelato un clamoroso retroscena di mercato con la Juve

Cristiano Doni, ex numero dieci e capitano dell’Atalanta, ha svelato un clamoroso retroscena di mercato. Ecco le sue parole, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Non ho nessun rimpianto. Potevo andare alla Juventus, ma l’Atalanta chiese troppo e in fondo ne fui felice, volevo restare a Bergamo. Poi la Roma: Spalletti mi voleva come vice-Totti, mi chiamava Pradè e mi faceva ascoltare il jingle della Champions: ti piace? Avevo già 34 anni, risposi grazie, ma no, io rimango qui.”