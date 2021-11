Juve, il ritiro fa saltare la festa a Chiesa: spegne le candeline dopo due settimane

La compagna del giocatore bianconero ha pubblicato alcuni scatti della festa sui social

Nella serata di ieri la Juventus è riuscita ad ottenere 3 punti preziosissimi per la classifica, ma soprattutto per risollevare il morale smarrito nelle ultime due sconfitte in campionato contro Sassuolo e Verona. A risolvere un match che sembrava ormai destinato allo 0-0, è stato l'uomo della provvidenza che ha gia deciso svariate partite in extremis, Juan Cuadrado. Il colombiano è subentrato nella ripresa e al 93° ha svoltato il match a favore dei suoi al termine di un azione individuale, terminata con la conclusione dell'esterno bianconero che ha messo k.o la sua ex squadra, complice anche una lieve deviazione del difensore avversario.

Come noto a tutti infatti, in quel periodo la Juve era in ritiro per via dei risultati negativi ottenuti e questo non ha permesso a Chiesa di poter festeggiare come meglio desiderava i suoi 24 anni. Proprio per questo, ieri sera in un locale di Torino sono state spente le candeline dal Campione d'Europa in carica, come testimoniato anche dalle svariate storie pubblicate su Instagram dalla sua ragazza. I tifosi juvetini si augurano che questo possa portare ulteriore felicità e positività al ragazzo, ne avrà veramente bisogno da qui al termine della stagione.