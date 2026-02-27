Juve, domani ci sarà Kalulu in conferenza stampa

Sarà Pierre Kalulu a presentare in conferenza stampa la gara di domenica sera contro la squadra di Gasperini.

Alla vigilia del big match dell’Olimpico tra Juventus e Roma, sarà Pierre Kalulu a parlare in conferenza stampa. Per questo motivo non sarà il tecnico Luciano Spalletti a rispondere alle domande dei giornalisti, ma il difensore francese. Kalulu è pronto a presentare una sfida che si preannuncia decisiva per il cammino delle due squadre.

La partita contro i giallorossi rappresenta infatti un crocevia fondamentale: in palio ci sono punti pesanti che potrebbero indirizzare la lotta per un piazzamento tra le prime quattro. La conferenza stampa è in programma domani, 28 febbraio, alle ore 15:30.