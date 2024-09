Juve, la difesa è il miglior attacco: il dato fa ben sperare

Thiago Motta come Allegri: era dalla stagione 2014/15 che la Juve non terminava le prime tre giornate di Serie A con la porta inviolata

Tre partite giocate, due vittorie, un pareggio e ancora zero sconfitte. La partenza della Juve in campionato è stata praticamente perfetta. Thiago Motta è riuscito a dare una nuova identità alla squadra, con i bianconeri che sono riusciti a mantenere per tutte e tre le volte la porta inviolata. Non succedeva dalla stagione 2014/15.

Juve, Motta come Allegri: il dato

Tre clean sheet nelle prime tre giornate, un dato importante e che fa trasparire la solidità della formazione bianconera. L’ultimo a riuscirci era stato Allegri nel suo primo anno alla Juve. Una similitudine che fa ben sperare visto che nella stagione 2014/15 la Vecchia Signora ha poi vinto lo scudetto.