Juve, Di Marzio su Vlahovic: C’è apertura per il rinnovo”

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, in collegamento con Sky Sport, ha riportato importanti aggiornamenti legati al rinnovo di Dusan Vlahovic. Di seguito le sue parole:
“C’è già stato un incontro per il rinnovo di Dusan Vlahovic. Quindi apriamo subito forte e la notizia è che c’è un’apertura importante da tutte e due le parti in causa. Nel senso che il club bianconero ha confermato al centravanti serbo che si potrebbe continuare insieme a determinate condizioni. L’attaccante è disposto ad ascoltare l’offerta dei bianconeri.
Nei prossimi giorni ci si rincontreranno sicuramente e proveranno a trovare la giusta intesa. È chiaro che a livello economico ci vorranno degli sforzi sia da una parte che dall’altra, ma la notizia è che c’è un’apertura importante per il rinnovo di Vlahovic, sia da parte della Juve che da parte dell’attaccante che presto tornerà a disposizione di Spalletti”.