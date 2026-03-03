Juve, Di Marzio su Vlahovic: C’è apertura per il rinnovo”

La società bianconera è al lavoro per definire il futuro di Dusan Vlahovic. Come riportato da Gianluca Di Marzio nella giornata di ieri le due parti si sono incontrate.

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, in collegamento con Sky Sport, ha riportato importanti aggiornamenti legati al rinnovo di Dusan Vlahovic. Di seguito le sue parole:

“C’è già stato un incontro per il rinnovo di Dusan Vlahovic. Quindi apriamo subito forte e la notizia è che c’è un’apertura importante da tutte e due le parti in causa. Nel senso che il club bianconero ha confermato al centravanti serbo che si potrebbe continuare insieme a determinate condizioni. L’attaccante è disposto ad ascoltare l’offerta dei bianconeri.

Nei prossimi giorni ci si rincontreranno sicuramente e proveranno a trovare la giusta intesa. È chiaro che a livello economico ci vorranno degli sforzi sia da una parte che dall’altra, ma la notizia è che c’è un’apertura importante per il rinnovo di Vlahovic, sia da parte della Juve che da parte dell’attaccante che presto tornerà a disposizione di Spalletti”.