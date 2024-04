Di Marzio: “Futuro Allegri? Non escludo che la Juve abbia già deciso”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Gianluca di Marzio ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri alla Juve: "Dipende dai risultati, sempre che la società non abbia già deciso, o decida a prescindere dal piazzamento finale. Non lo escludo. Detto questo, l'obiettivo va centrato. Le voci su contatti Giuntoli-Thiago Motta? È chiaro che non possono essere mai confermate dai diretti interessati, ma che Thiago Motta potrebbe essere il prescelto nel caso in cui si vada verso una chiusura del rapporto. Poi c'è da capire come si potrebbe chiudere il rapporto con Allegri. Nel caso non sarebbe lui che se ne andrebbe, verrebbe esonerato o verrebbe trovato un accordo per risolvere il contratto consensualmente? E va valutato anche a fine stagione quanto Allegri senta lo stimolo di poter continuare. Può darsi che si arrivi anche ad una chiusura reciproca".