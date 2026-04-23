Jonathan David potrebbe giocarsi il suo futuro alla Juventus in queste ultime cinque gare di campionato. L’attaccante canadese infatti, reduce dal gol e dalla buona prestazione nel match contro il Bologna, sembra stia ritrovando la migliore condizione ed ora è pronto a giocarsi le sue carte.

Le dichiarazioni di Di Marzio

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato proprio di Jonathan David. Qui sotto le sue parole:

“David in queste ultime partite sta sicuramente dando dei segnali, è comunque, un giocatore che nella sua carriera ha sempre segnato. Ogni volta che vengono magari certi giocatori in Italia che hanno fatto gol in passato, vengono qui e non fanno bene in realtà lui i gol li ha sempre fatti. Ma non è l’attaccante ideale per determinati sviluppi di gioco. Però sta crescendo, poi Spalletti è uno che lavora tanto sugli attaccanti, con lui gli attaccanti hanno quasi sempre realizzato record di goal stagionali.

Quando andai a fare la partita tra Galatasaray e Juventus andai a vedere le statistiche di Icardi e Osimhen e le statistiche migliori nelle stagioni realizzative di Icardi e Osimhen uno con l’Inter e l’altro col Napoli furono proprio con Spalletti in panchina. Quindi che David stia migliorando non mi sorprende perché sicuramente Spalletti sta lavorando molto per capire se può far parte della Juventus del futuro”.