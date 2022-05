Di Maria vuole la Juve, ma i bianconeri prendono tempo

La Juve è a caccia di un esterno d'attacco e Di Maria potrebbe essere il nome ideale. I bianconeri però prendono tempo

Ogni sessione di calciomercato che si rispetti ha le sue telenovele, lunghe, difficili e complesse, non sempre con un finale da fiaba. La scorsa estate era stato il turno di Manuel Locatelli, corteggiato per mesi prima di riuscire a trovare un accordo con il Sassuolo. Quest'anno potrebbe essere il turno di Angel Di Maria. L'argentino ha annunciato il suo addio al PSG ed è pronto ad un'ultima stagione ad alti livelli prima del suo ritorno in patria. El Fideo ha ascoltato diverse offerte ma sembra aver deciso di venire alla Juve, convinto dal progetto. Ma se Di Maria sembra avere le idee chiare, non si può dire altrettanto in casa bianconera.