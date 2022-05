Juve, Chiesa su Vlahovic: “Non vedo l’ora di giocare con lui”

Chiesa-Vlahovic, la coppia d'attacco che i tifosi della Juve non vedono l'ora di vedere in campo. I due ieri erano insieme a tifare Ferrari

Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, la coppia d'attacco che i tifosi della Juve non vedono l'ora di vedere in campo. I due, infatti, non hanno ancora mai giocato insieme in bianconero: quando Dusan è arrivato a Torino, Federico era già infortunato. La loro occasione arriverà la prossima stagione, ma nel frattempo sale la voglia di giocare insieme. I due, infatti, intervistati a margine del Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo, sono stati intervistati da Sky Sport. "Non vedo l'ora di giocare con lui- ha detto Chiesa. Se penso alla 10? No, no. Oggi siamo qui solo per tifare la Ferrari". Vlahovic invece ha aggiunto: "Io ho già detto tutto su di lui, prima. Basta, sarei troppo ripetitivo".