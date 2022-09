Juventus, Di Maria chiede scusa: le parole del Fideo

Angel Di Maria, centrocampista della Juventus, dopo l'espulsione rimeditata contro il Monza, ha chiesto scusa a tutti i tifosi.

La Juventus, con la sconfitta di oggi contro il Monza, è entrata definitivamente in crisi. Il match con i brianzoli è stata la definitiva prova di una squadra in difficoltà, che non riesce a reagire e a produrre occasione da rete. A complicare la situazione ci ha pensato anche Angel Di Maria, che a fine primo tempo, dopo un contrasto con Izzo, ha tirato una gomitata allo stesso difensore italiano, venendo espulso immediatamente.

Il Fideo, attraverso il suo profilo Instagram, ha chiesto scusa pubblicamente, prendendosi tutte le colpe per la sconfitta con i lombardi. Ecco le sue parole: "Voglio scusarmi con tutti per questa reazione inappropriata che ho avuto sul campo. Aver lasciato la squadra con uno in meno in un momento così difficile del campionato ci ha fatto perdere la partita. Aver perso è solo colpa mia. Mi dispiace così tanto. Sono un professionista ma anche un essere umano che commette errori e sa riconoscerli".

Dichiarazioni da leader per l'ex Paris Saint-Germain, che in questo inizio di stagione, esclusa la super prestazione con il Sassuolo, non è riuscito a dare il suo contributo alla Juventus, a causa di due infortuni muscolari che lo hanno tenuto fuori da giochi per alcune gare.