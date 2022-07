Marotta: “Bremer? Arrivata offerta più alta. Dybala non era necessario”

Cosa è successo con Dybala: "Si è parlato molto, posso semplicemente dire che è un ragazzo serio e un grande professionista. Non c'era spazio non perché non fosse bravo ma perché non c'era la necessità, poi tutto è stato strumentalizzato e si rischia di fare brutta figura, ma non è così. L'Inter ha un reparto offensivo di grande valore e ce lo teniamo ben stretto. A Roma potrà fare bene, è una piazza ideale per lui e può sentirsi leader. Non dico possa essere l'erede di Totti, ma può dare soddisfazioni ai tifosi giallorossi".