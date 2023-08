Juve, Di Livio: “Lukaku lo prenderei. Regista? C’è Locatelli…”

Di Livio ha parlato de mercato della Juve l'ex calciatore promuove l'arrivo di Lukaku, l'utilizzo di Locatelli e il non arrivo di un regista

Ospite a Calcio Totale, Angelo Di Livio ha parlato del calciomercato della Juventus. L'ex calciatore bianconero ha innanzitutto commentato il possibile scambio di attaccanti con il Chelsea: "Lukaku ti tiene la palla fa salire la squadra, è più forte fisicamente ma anche a me piacerebbe rivedere il Vlahovic di Firenze. In campionato la Juventus non può sbagliare. Io farei lo scambio".