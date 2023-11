Juve, Di Livio: “Kean minaccia per la Fiorentina. Arthur sta tornando”

Sulla sfida alla Juventus, per Di Livio la minaccia più grande sarebbe rappresentata da Moise Kean: "La Juve di Allegri vuole essere aggredita e punire in ripartenza. Kean sta facendo molto bene in transizione e quindi la Fiorentina dovrà essere intelligente ed equilibrata, non rimanere alta col baricentro come spesso accade". Infine, sulla crescita di Arthur, in prestito proprio dai bianconeri, ha detto: "Arthur per me è sempre stato un giocatore straordinario e sta tornando ai suoi livelli. Come vertice basso è tra i migliori in Italia, in poche squadre hanno un centrocampista come lui".