Juve, Di Livio: “Kean merita di giocare. Chiesa top player”

Intervistato per Libero, Angelo Di Livio ha approfondito i temi del match di Serie A tra Fiorentina e Juventus. Sugli uomini a disposizione dell'attacco di mister Allegri ha detto: "Chiesa e Vlahovic devono essere recuperati fisicamente. Per quanto dimostrato nelle ultime gare Kean merita di giocare titolare, sta facendo davvero bene. Chiesa è un top player: fa la differenza. Anche a partita in corso può entrare e spaccare la gara con i suoi strappi straordinari. Dusan deve ritrovare continuità. A Firenze era più cattivo sotto porta, inoltre deve migliorare nel gioco di squadra e nell’accompagnare l’azione. Però su una cosa non ho dubbi: Vlahovic è un grande giocatore".