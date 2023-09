Juve, Di Gennaro: “Su Chiesa seconda punta ci ha visto bene Allegri”

Di Gennaro ha parlato della Juve dopo la vittoria in Serie A: per l'ex calciatore, l'intuizione di Allegri su Chiesa si è rivelata corretta

Intervenuto su Tmw Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato dopo la vittoria della Juventus in Serie A contro la Lazio. Ecco cosa ha detto: "Vedo che Chiesa sta giocando ancora come seconda punta. Per ora Allegri ci ha visto alla grande, non ci credevo. Io ho ancora qualche dubbio ma dobbiamo ammettere che per ora il tecnico ci ha visto bene. Poi è migliorata tutta la Juventus. E bene anche Vlahovic".