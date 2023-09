Juve, Di Francesco: “Soulè sta facendo bene. Non deve accontentarsi”

In conferenza stampa, l'allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato dopo il match disputato dalla sua squadra contro la Salernitana. Il tecnico gialloblù ha nell'occasione parlato di Matias Soulè: l'attaccante argentino è giunto in prestito secco dalla Juventus. In terra ciociara, il calciatore si è subito imposto come titolare della squadra.