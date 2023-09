Juve, Barrenechea e Soulè protagonisti in Salernitana-Frosinone

Nell'anticipo delle 18.00 di venerdì 23 settembre, il Frosinone ha sfiorato il colpaccio sul campo della Salernitana . Al gol di Simone Romagnoli ha risposto negli ultimi minuti Jovane Cabral . In campo con la maglia della squadra ciociara anche due giocatori in prestito dalla Juventus : Enzo Barrenechea e Matias Soulè .

Entrambi i due bianconeri sono diventato da subiti elementi fissi della squadra titolare di Eusebio Di Francesco. Anche la prestazione di ieri è stata positiva per i due. La Gazzetta dello Sport ha attribuito una votazione di 6,5 per il centrocampista Barrenechea, mentre Soulè si è guadagnato il 6. Nessun esordio ancora per Kaio Jorge che, come spiegato dall'allenatore del Frosinone, ha pagato l'andamento del risultato. L'attaccante della Juventus rimanda il suo eventuale debutto alla prossima partita.