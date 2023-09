Juve, Di Francesco: “Soulè si sta esprimendo bene. Su Kaio Jorge…”

L'allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ha parlato dei giocatori giunti in estate in prestito dalla Juve Matias Soulè e Kaio Jorge

In occasione della conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A in trasferta contro la Salernitana , ha parlato il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco . L'allenatore ha risposto alle domande poste dai giornalisti su due dei tre giocatori della Juventus in prestito ai gialloblù .

Innanzitutto, Di Francesco ha parlato positivamente dell'impatto di Matias Soulè sulla squadra: "E' uno dei ragazzi che non ha avuto molto spazio nella Juventus e che qui si sta esprimendo bene. E' un 2003 e non deve accontentarsi. Mi piace il suo atteggiamento, domenica scorsa ha chiuso facendo la mezzala, poi è chiaro che è la sua caratteristica principale è la fase offensiva".

In secondo luogo, il tecnico ha parlato di Kaio Jorge, ancora a zero minuti disputati dal suo arrivo al Frosinone: "Lo stavo per fare entrare ma poi c'è stato l'infortunio di Gelli. L'ultimo slot è fondamentale; se avessi fatto il cambio due minuti prima considerando il recupero avremmo giocato in dieci gli ultimi 20 minuti".