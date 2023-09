Juve, Enzo Barrenechea e l’attaccamento alla maglia bianconera

Tre trasferimenti in blocco dalla Juve al Frosinone: oltre a Soulè e Kaio Jorge, tra questi c'è anche Enzo Barrenechea, pronto a mettersi in mostra con Di Francesco. Queste le sue parole qualche settimana fa: "Salvo il Frosinone e torno alla Juve". Parole che sanno di promessa. Il centrocampista ha dimostrato il suo attaccamento nei confronti della Juve nella storia su Instagram -prima pubblicata poi 'magicamente' scomparsa- dove appariva vestito in maglia bianconera all'interno dell'Allianz Stadium. Il giovane centrocampista argentino scalpita per farsi notare. Il percorso è chiaro: la gavetta in Ciociaria lo riporterà (prima o poi) a Torino. Intanto il tecnico dei gialloblù lo ha descritto così: "E' il classico metronomo del centrocampo e mi ricorda un po' Magnanelli, che dirigeva i lavori nel mio Sassuolo".