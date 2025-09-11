Juve, Di Canio: "Tudor è uno serio. La rosa è un passo indietro ma..."
Juve, Di Canio: “Tudor è uno serio. La rosa è un passo indietro ma…”

Stefania Palminteri
11 Settembre, 13:32
Di Canio
Paolo Di Canio, ex attaccante della Juve ed ora opinionista, si è espresso così a proposito della rosa di Igor Tudor

Paolo Di Canio, ex attaccante della Juve ed ora opinionista, in una lunga intervista a La Stampa ha analizzato il possibile percorso dei bianconeri. Ecco le sue parole: “La rosa è ancora un passo indietro, ma darà fastidio a tutti. Tudor è uno serio, lavora con equilibrio, senza cercare scuse, coinvolge tutti e la gestione di Vlahovic lo dimostra. Il serbo dirà la sua.

Il croato forse non propone un calcio spettacolare, ma è concreto. La sua è una squadra che sta tornando competitiva. Lois Openda è un giocatore diverso dagli altri, in Italia può fare la differenza. Strappa negli ultimi 40 metri, può spezzare la partita.”

