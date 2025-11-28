Juve, Di Canio: "Spalletti? Ha restituito fiducia a giocatori chiave, ma..."

Il pensiero espresso da Paolo Di Canio in un'intervista a La Repubblica riguardante l'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera

In un’intervista rilasciata a La Repubblica Paolo Di Canio, ex calciatore della Juventus, ha fornito il proprio pensiero sulla scelta presa dal club bianconero di affidare la propria panchina a Luciano Spalletti. Di seguito le dichiarazioni pronunciate da Paolo Di Canio su tale argomento:

“Spalletti? Ha restituito fiducia a giocatori chiave. È un grande. È burbero e scostante, ma sensibile. Merita questa opportunità. Ma la rosa è quel che è. Lotterà per la quarta posizione con Roma e Bologna. Nei primi tre posti Inter, Napoli e Milan, vediamo in che ordine”.