Juve, Di Canio a Sky: “Sta nascendo una squadra determinata e aggressiva”

Le parole di Paolo Di Canio al termine del match vinto della Juventus ai danni del Parma con un netto 4-1.

Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della prestazione della Juventus contro il Parma. Qui sotto le sue parole:

“A parte i gol, che sono tanti , ma sono tutti coinvolti, Coinceiçao dalla parte opposta arriva sempre sul dischetto rigore, colpisce il primo sulla traversa, arriva un’altra volta quasi quasi fa ancora gol, cioè è una determinazione da parte dei giocatori offensivi con più convinzione e naturalmente più geometrie e più principi di gioco riconoscibili. E la squadra sta diventando veramente una squadra aggressiva offensiva e dominante per certi punti di vista contro le squadre che sono abbordabili”.