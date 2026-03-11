Juve, Di Canio a Sky: “Con una partita a settimana bianconeri favoriti per il quarto posto”

Le parole di Paolo Di Canio in merito alla corsa Champions. Secondo l’ex attaccante i bianconeri sono ora favoriti per arrivare tra le prime quattro.

Negli studi di Sky Sport, l’ex attaccante Paolo Di Canio ha analizzato la corsa al quarto posto, indicando la Juventus come la squadra con più possibilità di piazzarsi al quarto posto. Secondo Di Canio, i bianconeri possono contare soprattutto su un vantaggio psicologico dopo gli ultimi risultati:

“La Juve è avvantaggiata dal punto di vista mentale dopo essere passata in una settimana da un potenziale -7 all’attuale -1 dal quarto posto. Ha solo il campionato ed è una squadra seria, al netto delle difficoltà incontrate. Le partite che serviranno le vincerà con quell’impeto.

Il dubbio sul Como non è tanto il ritorno di Coppa Italia e l’eventuale finale, ma la testa: i giocatori non sono abituati a gestire questo tipo di pressione. La Roma ha due partite di coppa in mezzo e mancano giocatori importanti come Matías Soulé e Paulo Dybala, e questo complica le cose”.