Juve, Deschamps sui fratelli Thuram: "Se sono qui vuol dire che..."

ll Commissario Tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Ucraina, che si terrà domani alle 20:45. Nel corso dell’intervento, l’exJuve ha discusso anche della situazione di Marcus e Khephren Thuram, due fratelli che, dopo aver diviso lo spogliatoio della nazionale, si troveranno ad affrontarsi nel prossimo derby d’Italia tra Juventus e Inter, in programma il 13 settembre.
Deschamps ha voluto sottolineare l’importanza di entrambi i giocatori nel suo progetto e ha spiegato il ruolo che ricoprono nella squadra: “Se sono qui, significa che hanno il loro ruolo. Domani c’è una partita e martedì un’altra, quindi ovviamente sono a disposizione della squadra. Ci sono partite importanti per loro e per tutto il gruppo. Ci sarà il campionato, poi le partite di Champions League. Partite ogni tre o quattro giorni.”