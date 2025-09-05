Juve, Deschamps sui fratelli Thuram: "Se sono qui vuol dire che..."

Nella conferenza stampa pre-partita, il ct della Francia ha parlato dei fratelli Thuram. Ecco le parole sul centrocampista della Juve

ll Commissario Tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Ucraina, che si terrà domani alle 20:45. Nel corso dell’intervento, l’exJuve ha discusso anche della situazione di Marcus e Khephren Thuram, due fratelli che, dopo aver diviso lo spogliatoio della nazionale, si troveranno ad affrontarsi nel prossimo derby d’Italia tra Juventus e Inter, in programma il 13 settembre.

Deschamps ha voluto sottolineare l’importanza di entrambi i giocatori nel suo progetto e ha spiegato il ruolo che ricoprono nella squadra: “Se sono qui, significa che hanno il loro ruolo. Domani c’è una partita e martedì un’altra, quindi ovviamente sono a disposizione della squadra. Ci sono partite importanti per loro e per tutto il gruppo. Ci sarà il campionato, poi le partite di Champions League. Partite ogni tre o quattro giorni.”