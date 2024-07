Juve, Della Valle: “C’è un giocatore che Motta vuole trattenere”

Fabiana Della Valle ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta, per il quale ci sarebbero un giocatore che considererebbe incedibile

Tramite il suo canale YouTube, Fabiana Della Valle ha parlato delle idee di Thiago Motta per la sua Juventus. Per la giornalista, nei piani del tecnico ci sarebbe un punto fermo che desidererebbe che la società non decida di cedere se non per offerte irrinunciabili.

Il perno di Thiago Motta alla Juventus

Ecco le sue parole: “La Juventus vuole trattenere Vlahovic perché Thiago Motta ritiene che potrebbe migliorare ulteriormente le sue prestazioni. Inoltre, dopo la sua prestazione nell’Europeo, è improbabile che qualcuno vada dalla Juventus e offra 70-80 milioni per il suo cartellino. Ciò risulta difficile anche perché ha un contratto molto oneroso. Tuttavia, la Juve è determinata a tenerlo stretto e a trarre il massimo beneficio dalle sue capacità”.