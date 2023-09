Juve, Della Frera: “Fino alla seconda prova dobbiamo tutelare Pogba”

Il membro della Commissione Antidoping della FIGC, Walter Della Frera , ha parlato a Radio Punto Nuovo per fare chiarezza sul caos Pogba. Ecco le sue parole: "Lui rischia dai 2 ai 4 anni, va stabilità la volontarietà o meno dell'assunzione. Le controanalisi di solito confermano quanto emerso nella prima analisi . Fino alla seconda prova, dobbiamo tutelare Pogba . Adesso c'è da capire il percorso delle motivazioni e tutto. Dopo questo, il Tribunale Nazionale Antidoping andrà a deliberare sulla volontarietà o involontarietà dell'assunzione della sostanza dopante. E in qualsiasi caso, andrà in corso ad una squalifica, diventando più pesante in caso di volontarietà da parte del calciatore".

Sul caso Palomino: "Lì era una pomata steroidale, mentre qui siamo dinanzi al testosterone. Un qualcosa dunque che può essere anche assunto in maniera volontaria, non accidentale via pomata. Quindi bisogna capire se questa sostanza sia stata assunta di proposito o ha inquinato qualche integratore. Di certo si tratta di testosterone chimico". Sulla Juve: "La squadra non rischia nulla. Si tratta di un doping di un singolo atleta, non di tutta la squadra. In Italia ci sono tanti controlli severi, a sorpresa e molto ravvicinati. E non solo durante il campionato, ma anche durante i ritiri. La Juve non ha responsabilità oggettive, almeno da quello che ne sappiamo al momento".