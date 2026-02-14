Juve, Del Piero su Yildiz: “Consigli non ne ho. È già maturo e forte.”

Al canale ufficiale della Serie A, la leggenda della Juve Alex Del Piero ha parlato del derby d'Italia e di Kenan Yildiz

La leggenda della Juve Alessandro Del Piero, al canale ufficiale della Serie A, ha parlato in vista di Inter-Juventus. L’ex capitano bianconero, in particolare, si è soffermato su Kenan Yildiz. Di seguito le sue parole: “Il derby d’Italia pesa per entrambi.

Ci sono obiettivi grandi per tutte e due, una partita che vinci con il cuore, la testa, la voglia di vincere più dell’altro. Quale di questi farà traboccare la goccia da una parte all’altra non lo sappiamo. Consigli particolari per Kenan non ne ho. È un ragazzo intelligente, maturo, che vuole migliorarsi e lo sta dimostrando.

Ogni anno aggiunge qualcosa, si sta disegnando la carriera all’interno di questa squadra e lo sta facendo bene, ha lo spirito giusto, la mentalità giusta, è un grande lavoratore, queste sono le caratteristiche per ambire al massimo.”