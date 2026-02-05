Juve, Del Piero: “L’impatto di Spalletti è stato importante. Con il Galatasaray…”

Le parole rilasciate dall'ex calciatore bianconero a margine dell'evento relativo alla collaborazione tra Haier e la Lega Calcio Serie A

Alessandro Del Piero, ex calciatore della Juventus, a margine dell’evento tenutosi al Teatro Alcione di Milano e riguardante la partnership tra Haier e la Lega Calcio Serie A ha offerto il proprio punto di vista riguardante il lavoro che mister Spalletti sta svolgendo sulla panchina bianconera. Queste le sue dichiarazioni:

“L’impatto di Spalletti è stato importante. Sono stati tutti molto bravi, lui in primis, a dare una sterzata netta, anche se qualche battuta d’arresto può capitare. Oggi la Juventus ha dimostrato un piglio preciso, un’idea chiara di come interpretare le partite e, nonostante le difficoltà, tutto sembra andare nella direzione giusta.

McKennie? Ha già giocato in diversi ruoli, dimostra grande versatilità e questo piace sicuramente a Spalletti. In passato ha fatto gol e assist, e il fatto che continui a confermarsi è un aspetto molto positivo per la Juventus

Champions? Io credo che debbano prendere le cose una per volta, non è l’anno in cui può puntare ad arrivare in finale. Deve affrontare le partite una alla volta e giocarsela. Credo che Spalletti e la squadra cerchino di crearsi un’identità tale da puntare a vincere qualsiasi partita. È una buona mentalità. Hanno grosse chance di passare il turno con il Galatasaray.

Scudetto? Perché no? C’è fiducia ritrovata e una buona solidità, anche se non so se sia un obiettivo dichiarato. Altre squadre al momento sembrano più avanti, ma il percorso della Juve è iniziato dopo. Finché la matematica non ti condanna, bisogna sempre puntare al massimo. Nulla è scontato, nemmeno quando le cose sembrano stabili, e se in società lo pensano fanno bene a farlo”.