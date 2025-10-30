Juve, Del Piero: "La Serie B fu traumatica. Un mese prima..."

Alex Del Piero, leggenda ed ex numero 10 della Juve, in un'intervista ha ricordato un momento difficile nella sua esperienza in bianconero

Nel programma This is me su Canale 5, Alessandro Del Piero -leggenda della Juve- ha riavvolto il nastro dei ricordi della Serie B vissuta con la maglia bianconera. Ecco le dichiarazioni dell’ex numero 10 della Signora. Ecco le sue parole.

“Un momento difficile c’è stato, tosto, ne siamo usciti con una decisione presa serenamente. Ero tranquillo, pur sapendo di andare all’inferno. Un mese prima alzavo la Coppa del Mondo…È stato traumatico ma fa parte del percorso, ci sono momenti fantastici che il calcio mi ha permesso di vivere e altri che ti mettono alla prova.”