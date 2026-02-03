Juve, De Sciglio: “Speravo di concludere meglio l’esperienza”

L'ex difensore della Juve Mattia De Sciglio, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha parlato dell'addio ai bianconeri

Attraverso una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Mattia De Sciglio ha raccontato il suo percorso e l’addio alla Juve. Di seguito le parole dell’ex difensore bianconero: “In panchina c’era Allegri e la squadra era davvero forte. Mi sono ritrovato in uno spogliatoio di campioni, dopo aver giocato anche un Europeo da protagonista.

È stata una bella rivincita dopo il periodo difficile che avevo vissuto. Una soddisfazione enorme: era un obiettivo che rincorrevo da tempo. L’emozione è difficile da spiegare a parole vincere un campionato e festeggiarlo con una città intera. L’esclusione della Signora mi ha sorpreso.

Venivo da un anno fuori per il crociato. In panchina era arrivato Thiago Motta, mio ex compagno in Nazionale. Avevo grandi aspettative. Ma non mi hanno permesso neanche di fare il ritiro. Mi hanno solamente riferito di essere fuori dal progetto. Avevo due possibilità: trovarmi una squadra o una stagione da fuori rosa. Speravo di concludere un’esperienza così importante in modo diverso.”