Juve, De Sanctis sul “no” a Soulè: pronto a querelare Iervolino

Nella stagione tribolata della Salernitana, ultima in classifica e molto lontana dalla quota salvezza, si aggiungerebbe ora un altra grana. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Morgan De Sanctis, ex direttore sportivo del club granata, avrebbe richiesto un risarcimento danni per le parole pronunciate dal presidente della società, Danilo Iervolino. Il motivo che avrebbe spinto l'ex dirigente alla querela sarebbe quanto espresso dal numero uno della Salernitana su Matias Soulè. attaccante di proprietà della Juventus. Più precisamente, Iervolino avrebbe spiegato alcune settimane fa alla stampa il diniego di De Sanctis sulla volontà di prelevare in prestito il giocatore dai bianconeri. Per il presidente, l'ex ds non avrebbe voluto l'argentino, poi finito al Frosinone.