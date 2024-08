Juve, De Paola: “Il lavoro di Giuntoli è da applausi”

De Paola ha parlato del direttore sportivo della Juventus, Giuntoli: il giornalista ha elogiato il lavoro del dirigente dei bianconeri

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Paolo De Paola ha parlato del lavoro svolto sin qui dal direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Partendo dal suo ingresso in sordina nella scorsa annata, il giornalista avrebbe spiegato il processo di rinnovamento che avrebbe attuato dalle fondamenta fino alla rivoluzione in corso in questa campagna acquisti.

Giuntoli d’applausi: cresce l’entusiasmo

Ecco un estratto delle sue parole: “(…)La rivoluzione attuata da Giuntoli è la ruspa che ha messo tutto a riposo e ha preparato il terreno per il futuro. Come non applaudire a questo entusiasmante mercato dal quale è lecito attendersi di tutto fino all’ultima giornata. L’arrivo di Nico Gonzalez e quello di Conceicao solo per citare gli ultimi colpi rappresentano le sorprese più recenti. Per non parlare della vicenda Koopmeiners sempre più sulla strada per Torino. Ma le ciliegine in arrivo potranno essere anche altre. Da anni non si verificava, alla Juve, un mercato così sostanzioso e gratificato anche da un significativo numero a tre cifre nella casella dei ricavi da cessioni. (…) Thiago Motta ha fatto lustrare gli occhi a tutti con un calcio che ha mortificato ogni incubo in soli 90 minuti, sarà stato pure il Como, ma la Juve di Allegri era famosa per “brillare” proprio contro le piccole. Suvvia, il carro è largo e non aspetta altro che i ritardatari saltino a bordo. Con questa Juve, forse, ci sarà da divertirsi”.