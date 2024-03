Juve, De Paola: “Il calcio è cambiato e Allegri non si è adeguato”

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato degli allenatori di Juventus e Lazio, avversarie nel prossimo turno del campionato di Serie A. Ecco le sue parole: "Per Allegri la Premier League può essere una sua destinazione, non ci vedo nulla di male. Ha vinto tanto, le critiche le prende da tutti. C'è qualcosa che non va in questi ultimi tre anni. Non è cambiato Allegri ma il calcio, e non si è adeguato. Ha dato la sensazione di essere fermo. Chi ha visto più volte Tudor in azione sa che il suo credo è una squadra aggressiva, molto alta, concentrata sulal proposizione offensiva. Mi incuriosisce Immobile, che sarà chiamato a un compito molto impegnativo lì davanti. Vedremo se lo schiererà o meno".