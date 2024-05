Juve, De Paola: “C’è stata poca gratitudine nei confronti di Allegri”

Intervistato per Tmw Radio, Paolo De Paola è ritornato sull'esonero di Massimiliano Allegri dalla Juventus. Ecco le sue parole: "In fondo a tutto questo rimane un senso di poca gratitudine nei confronti di un allenatore che ha portato dodici trofei alla Juventus.La società ha fatto bene a licenziare Allegri in tronco perché non puoi ribellarti in quel modo verso Giuntoli. Questa ribellione una società non può accettarla. Se Allegri avesse accolto con più pacatezza tutto questo si sarebbe arrivati a fine stagione e Allegri avrebbe vinto. Ha avuto invece questo scatto d’ira che ha portato a una situazione inaccettabile. Nel tifoso invece resta questo senso di ingratitudine verso un allenatore che non è stato amato per il gioco, ma per i risultati. Questo va riconosciuto ad Allegri”.