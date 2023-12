Juve, De Paola: “Allegri crede nei giovani? Quando può si affida ai soliti”

Inoltre, sui temi della sfida alla Roma ha aggiunto: "Sfida Vlahovic-Lukaku? E' una bella sfida. Lukaku lo voleva Allegri al posto del serbo, poi saltò tutto. Un allenatore che non crede in te favorisce uno scambio del genere. Lukaku è uno pronto per vincere subito e ad Allegri piace uno così. Vlahovic ha bisogno di una squadra compatta, è istintivo. Bonucci? Per me la Roma non se ne fa niente di uno come lui, come la Juve nell'ultimo periodo e l'Union Berlino. E' lento, non la vedo un'operazione intelligente. E' un'operazione vantaggiosa solo per lui".