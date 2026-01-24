Juve, De Paola a TMW Radio: “Spalletti va rinnovato ora”

De Paola è sicuro: “Spalletti sta facendo un grande lavoro, va subito rinnovato il suo contratto“.

Il giornalista Paolo De Paola ha parlato ai microfoni di TMW Radio, dove si è soffermato sul prossimo match della Juventus contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“C’è da capire le ambizioni della Juve dove possono arrivare. Lo stop della Juve potrebbe essere uno stop reale su tutto, perché perderesti terreno dalla zona Champions. In questa partita si possono fare dei ragionamenti su entrambe. E’ molto delicata per il Napoli, non solo perchè esce da una prestazione in Champions incerta, la Juve con Spalletti invece in qualche modo ho letto delle incertezze sul rinnovo immediato del contratto. Vorrei capire se queste incertezze sono legate ai risultati. Ho la sensazione che la Juve con Spalletti abbia imboccato la strada del rinnovamento. E se la società non la pensasse così, sarebbe strano. Vorrei capire come la pensa Comolli.

Ha tutto da guadagnarci Comolli dalla stabilizzazione di Spalletti. Comolli potrebbe temere l’espandersi della figura di Spalletti, ma sarebbe brutto pensare che sia così. In questo momento per dare forza a Spalletti, dovresti rinnovarlo ora. Se non lo fai adesso, alimenti dei dubbi che incidono sullo stesso allenatore, che li fa trasparire. E mi chiedo: perché c’è questa ipotesi di incertezza intorno a Spalletti, che sta facendo così bene? Spalletti va rinnovato ora.

Se tu a Spalletti consenti di dare scappellotti a Openda e di dire quello che vuole dire ai giocatori, vuol dire che gli stai dando molta fiducia. Ed è un fiducia che traspare in tutti e non in Comolli. Se molti giocatori percepiscono un’insicurezza nel tecnico, di certo capiscono che c’è incertezza nel futuro”.