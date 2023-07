Juve, De Marchi: “Bonucci? La scelta della società va rispettata”

Intervenuto nella trasmissione A Tutto Mercato minuto per minuto, in onda su TMW Radio, Marco De Marchi ha parlato di calciomercato. In particolare riguardante quello in orbita Juventus. Tra i temi più caldi, la scelta del club bianconero di escludere Leonardo Bonucci dal progetto tecnico della prossima stagione. L'agente ha espresso la sua opinione in merito: "Bonucci è stato un giocatore straordinario che ha raggiunto obiettivi importantissimi sia col suo club sia con la Nazionale. La Juve però oggi ha cambiato rotta e dobbiamo accettare il fatto che il nuovo direttore debba prendersi certe responsabilità. A proposito di Giuntoli, Cristiano secondo me è un grandissimo acquisto. È uno che si è costruito un percorso da solo e ha raggiunto traguardi importanti creandosi uno scouting di altissimo livello. Credo si debba rispettare una scelta come quella di mandare via Bonucci".