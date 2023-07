Juve, Pellegrini-Lazio: la fumata bianca è vicina e…

Non solo Pellegrini: la Juve proverà ad intavolare il discorso relativo alla cessione di Bonucci, fuori dal progetto bianconero

Approdato alla Lazio dall'Eintracht Francoforte, Luca Pellegrini-nonostante le poche apparizioni- ha convinto mister Sarri. Ora le parti sono al lavoro, con Claudio Lotito che sta venendo incontro alle richieste del tecnico toscano. Il prestito è scaduto un mese fa e -come da accordi- il terzino è rientrato alla base. Dopo le visite mediche svolte in settimana assieme alla squadra al JMedical, il giocatore sta insistendo per tornare a Roma.