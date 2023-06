Juve, De Laurentiis: “Ad Agnelli dissi che la Superlega era sbagliata”

Sulla scelta dell'allenatore

Tema centrale della conferenza è ovviamente la scelta del nuovo allenatore del Napoli. La scelta di Garcia al posto di Spalletti ha colto di sorpresa la maggior parte degli addetti ai lavori. De Laurentiis ha spiegato i motivi della sua decisione: "Per me bisognava mantenere lo stesso assetto. Dovevo trovare un allenatore che faccia strike con il 4-3-3. A Roma Rudi è arrivato per due volte secondo e addirittura il primo anno ha iniziato con dieci vittorie consecutive. Ho pensato che fa al caso nostro. Ho visto anche che con il Lione ha sfiorato qualcosa di grande in Champions League. E sapete quanto io tenga ad un torneo al quale sono contrario". Nessuna menzione invece a Cristiano Giuntoli, non presente alla presentazione del nuovo allenatore. Tra presidente e direttore sportivo si parla di rapporti molto tesi. Secondo diverse fonti, il ds avrebbe comunicato la volontà di concludere con un anno di anticipo sul contratto il suo lavoro al Napoli. A complicare i piani però è stato l'inatteso addio di Spalletti che avrebbe spinto De Laurentiis a rifiutare uno stravolgimento anche in direzione.