Juve, De Grandis: “Rugani coraggioso. In difesa meno bene del solito”

Dagli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha analizzato la prova di Daniele Rugani con la Juventus . Il difensore bianconero è stato l'autore del gol che ha permesso alla Juve di superare il Frosinone al 95' minuto. Per il giornalista, la prestazione del difensore non è stata la sua migliore in assoluto:

"Non è un gol facile quello di Rugani. Lui è sempre stato bravo in queste azioni da calcio d'angolo o in attacco. E' un giocatore che ha freddezza, è coraggioso, va a saltare di testa. Forse ha fatto meno bene in fase difensiva ma oggi un po' tutti hanno subito il Frosinone".