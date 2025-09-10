Juve, David: “Tra me e Zhegrova grande connessione. Sarà un vantaggio”

Alla Gazzetta dello Sport, David ha rivelato di avere un grande rapporto con un nuovo compagno di squadra alla Juve

Jonathan David, attaccante della Juve, è pronto a riabbracciare Edon Zhegrova. I due nuovi bianconeri erano vecchi compagni di squadra al Lille. Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il calciatore canadese non ha nascosto l’emozione, sottolineando il legame instaurato con il kosovaro nei primi anni di carriera in Ligue 1. Ecco le sue parole.

“Ho condiviso diverse stagioni con lui. Edon è un giocatore incredibile, ha un sinistro eccezionale e un gran dribbling: è un ottimo acquisto. Al Lille abbiamo sempre avuto un bel rapporto dentro e fuori dal campo. C’è una grande connessione tra noi e questo sarà un vantaggio anche alla Juventus.”