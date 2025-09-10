Juve, David: "Tra me e Zhegrova grande connessione. Sarà un vantaggio"
Home > Juve News

Juve, David: “Tra me e Zhegrova grande connessione. Sarà un vantaggio”

Riccardo Focolari
10 Settembre, 11:50
Alla Gazzetta dello Sport, David ha rivelato di avere un grande rapporto con un nuovo compagno di squadra alla Juve

Jonathan David, attaccante della Juve, è pronto a riabbracciare Edon Zhegrova. I due nuovi bianconeri erano vecchi compagni di squadra al Lille. Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il calciatore canadese non ha nascosto l’emozione, sottolineando il legame instaurato con il kosovaro nei primi anni di carriera in Ligue 1. Ecco le sue parole.

Ho condiviso diverse stagioni con lui. Edon è un giocatore incredibile, ha un sinistro eccezionale e un gran dribbling: è un ottimo acquisto. Al Lille abbiamo sempre avuto un bel rapporto dentro e fuori dal campo. C’è una grande connessione tra noi e questo sarà un vantaggio anche alla Juventus.”

Leggi anche

Stefania Palminteri · 10 Settembre, 11:29
Juve, ci siamo: presentato il terzo kit. Il comunicato del club
Attraverso i propri canali ufficiali, la Juve ha svelato ufficialmente il suo nuovo terzo kit per la stagione 2025/26
Cristiano Passa - 9 Settembre, 18:02
Yildiz: il padre a Torino per il rinnovo con la Juventus
Cristiano Passa - 9 Settembre, 17:09
Cuadrado: “Inter favorita col Napoli, ma Juve si è rinforzata molto bene”
Cristiano Passa - 9 Settembre, 16:21
Juventus: il ricordo di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri
Cristiano Passa - 9 Settembre, 15:33
Nazionali: i bianconeri in campo questa sera
Riccardo Focolari - 9 Settembre, 14:18
Juve, il rientro di Bremer è un vantaggio: è l’uomo in più di Tudor
Riccardo Focolari - 9 Settembre, 13:13
Juve, infortunio Miretti: slitta il rientro in gruppo? Le ultime
x