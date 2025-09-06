Juve, David: "Siamo competitivi. La convivenza con Vlahovic..."
Juve, David: “Siamo competitivi. La convivenza con Vlahovic…”

Stefania Palminteri
6 Settembre, 12:30
David è intervenuto a Sport Mediaset per parlare delle prospettive della stagione della Juventus e del prossimo match contro l’Inter

Jonathan David è intervenuto a Sport Mediaset per parlare delle prospettive della stagione della Juve e del prossimo match contro l’Inter. Ecco le sue parole: “Penso che possiamo competere in qualsiasi competizione a cui partecipiamo, tentando di arrivare il più lontano possibile. Sto imparando piano piano l’italiano, non ho ancora un insegnante, ma l’avrò presto. A ora so dire “Buongiorno” e “A domani”.

Sempre importante per un attaccante iniziare facendo gol, l’obiettivo è di vincere più partite possibili. Proverò a segnarne il più possibile, qualora dovessi arrivare a 25 ne sarei felice, se non dovessi farcela pazienza: darò il massimo. Sì, penso che sia possibile la coesistenza con Vlahovic. Spetta all’allenatore decidere, ma non ci sarebbero problemi per me a giocare con lui.

La sfida contro l’Inter? Partita molto importante per la stagione e per i tifosi, cercheremo di preparare la partita al meglio, poi vedremo come andrà.”

