Juve, David premiato come miglior giocatore dell’anno. Il messaggio del club

Jonathan David ha vinto un importante premio nella sua confederazione calcistica, la CONCACAF. Il messaggio della Juve

Jonathan David, attaccante della Juve acquistato nella scorsa sessione di mercato, non sta avendo il rendimento che ci si aspettava da lui. Nonostante ciò, tuttavia, il bomber canadese ha trovato un ottimo motivo per sorridere: la sua leadership in Nazionale è stata premiata.

L’ex Lille ha infatti vinto il premio di miglior giocatore dell’anno per le squadre CONCACAF. Si tratta di un riconoscimento di grande prestigio che raggruppa le nazioni del Nord America, del Centroamerica e dei Caraibi. Attraverso un post social, il club bianconero ha voluto omaggiare questo prezioso riconoscimento. Di seguito il tweet.

