Juve, David e Openda continuano a deludere: il confronto con l'anno scorso dice che...

I due attaccanti, giunti come rinforzi dallo scorso mercato estivo, alla Juve hanno offerto un rendimento tutt'altro che esaltante fino ad ora

Fa sempre più discutere il differente rendimento che stanno vivendo gli attaccanti della Juventus. Da una parte Dusan Vlahovic, giocatore che sta mostrando grande dedizione e impegno con la maglia bianconera, unico giocatore che ha trovato continuità con il gol in questa prima parte di stagione; dall’altra David e Openda, calciatori che hanno saputo offrire prestazioni fatte più di ombre che di luci.

Un rendimento, quello del canadese e del belga, che si fa ancor più preoccupante se si guarda ai loro numeri. In effetti, un anno fa tra campionato e Champions League insieme avevano realizzato già 16 gol e 12 assist. Oggi, dopo tre mesi di Juventus, possono contare su una sola rete, ovvero quella di David siglata nella gara di esordio contro il Parma. Numeri che necessitano quindi di un’urgente inversione di rotta, al fine di dare il proprio contributo alla causa bianconera.