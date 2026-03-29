Juve, David croce e delizia: doppietta e infortunio col Canada

Il centravanti della Juve trova il riscatto personale con la maglia del Canada. Doppietta contro l'Islanda ma esce per infortunio

L’aria della nazionale canadese sembra aver restituito fiducia ed energia a Jonathan David. Il centravanti della Juve ha ritrovato la rete nella partita contro l’Islanda (2-2), prendendosi la scena con una doppietta. La serata del numero 30 bianconero è iniziata coi i migliori auspici, essendo stato premiato come miglior giocatore canadese del 2025.

Nonostante ciò, la serata dell’ex Lille si è conclusa amaramente: è infatti uscito per infortunio. Le sue condizioni sono ancora da valutare -non dovrebbe essere nulla di grave- ma il tecnico Spalletti spera di averlo a disposizione per il rush finale.