Juve, le date degli incontri della 35esima e 36esima giornata di Serie A

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha comunicato le date delle gare della 35esima e 36esima giornata di campionato. La Juventusgiocherà contro la Cremonese domenica 14 maggio alle 20,45 e con l'Empoli lunedì 22 sempre in serale, alle 20,45. Un finale di stagione tutto da vivere per i bianconeri, che calendario alla mano, hanno delle buone gare, eccetto i due big match contro Milan ed Atalanta. La Vecchia Signora probabilmente deve preoccuparsi, però, più delle vicende fuori dal campo, con la possibilità di una nuova penalizzazione dopo le inchieste plusvalenze e stipendi. Proprio per questo motivo, i bianconeri devono cercare di conquistare più punti possibili sul rettangolo verde, anche se nell'ultimo periodo la Juventus è sembrata in difficoltà sotto diversi punti di vista, e i momenti clou della stagione 2022-23 si avvicinano sempre di più.