Juve, Danilo: “Faccio mea culpa, sto facendo un po’ fatica”

Intervistato da Dazn al termine del match di Serie A contro la Salernitana il difensore della Juve Danilo ha detto: "Questa vittoria è veramente importante, sapevamo che non sarebbe stata la stessa gara della Coppa, ma comunque avevamo quello in testa. Dovevamo avere un atteggiamento positivo, di concentrazione, di stare dentro la partita per 90 minuti e lo abbiamo fatto bene. Il mister ha detto qualcosa di molto importante qualche giorno fa, cioè che per ricostruire ci vuole tempo, anche anni per costruire una mentalità vincente. Ora le cose vanno meglio e i ragazzi hanno un po’ più di fiducia in se stessi, quello è molto importante".