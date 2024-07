Juve, Damiani: “Thuram giovane da grandi prospettive”

Oscar Damiani ha parlato di Khephren Thuram, prossimo centrocampista della Juventus: l'agente ha elogiato il probabile colpo dei bianconeri

Intervistato per TJ, Oscar Damiani ha parlato del colpo in canna della Juventus, Khephren Thuram. Ecco le sue parole: “E’ un’operazione ben fatta per un giovane di grandi prospettive con una personalità importante come tutta la famiglia Thuram. E’ un ragazzo che può ulteriormente crescere, sono convinto che in Italia saprà migliorarsi anche perché non è ancora completo: anche dal punto di vista fisico, per me deve metter su un po’ di massa muscolare. E’ intelligente, si sa inserire, può giocare in molti ruoli, per cui lo attendiamo con impazienza ma sono fiducioso che possa far molto bene alla Juventus“.

Damiani sulle mosse della Juventus

L’agente ha proseguito: “La cifra è corretta, visto che Khéphren è un potenziale campione e non uno già affermato. Hanno lavorato molto bene in dirigenza, si vede anche che i rapporti degli scout sono stati molto importanti per consentire l’acquisto. Come sempre la Juve si muove nella maniera giusta, poi Giuntoli ha già dimostrato in passato di essere molto bravo nel suo lavoro”.