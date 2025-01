Juve, Damiani: “Thiago Motta grande allenatore ma non fa miracoli”

Oscar Damiani ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: per il procuratore, il tecnico dei bianconeri sarebbe un grande mister

Intervistato per 1 Football Club, Oscar Damiani ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “È evidente che la Juventus abbia manifestato qualche difficoltà, e questo da tempo, non certo da oggi. Non è giusto imputare tutte le colpe a Thiago Motta, che comunque sta facendo il suo. Troppe partite altalenanti: un tempo bene, un tempo meno bene. Lui è un grande allenatore, ma non può fare miracoli. La società, però, sta lavorando bene e tornerà ad essere competitiva. Quest’anno, però, se tutto andrà bene, dovrà accontentarsi di un quarto posto. È sicuramente l’inizio di un nuovo progetto, un tentativo di rivoluzione. Ha bisogno di tempo e fiducia”.

Damiani: “Napoli-Juventus più decisiva per i bianconeri”

Inoltre, sul prossimo match tra Napoli e Juventus in Serie A, l’agente ha detto: “Certamente è una partita importante, ma non decisiva. Lo è più per la Juventus, che è indietro, che per il Napoli, che è davanti. Antonio Conte, secondo me, è il miglior allenatore al mondo oggi. Riesce a dare alla squadra un gioco, un’identità e una grinta che aveva anche in campo da calciatore. Ha una società forte alle spalle, con un presidente e collaboratori che lavorano in modo eccellente. Anche De Laurentiis, nel suo ruolo, è forte. Ma in campo ci vanno i giocatori, e lui li allena in modo straordinario. Conte è formidabile non solo tatticamente e tecnicamente, ma anche mediaticamente, è importante anche quello. Anche se i giornali e le interviste non fanno i gol, è fondamentale dare identità e spirito alla squadra e all’ambiente. Conte è un motivatore straordinario, vive le partite come se fosse in campo”. Leggi anche i numeri a confronto tra Napoli e Juventus <<<