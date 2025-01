Juve, Damascelli: “Thiago Motta è in totale confusione”

Tony Damascelli ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: per il giornalista, l'allenatore sarebbe in evidente difficoltà

Intervenuto a Radio Radio, Tony Damascelli ha parlato delle difficoltà palesate dalla Juventus in questa stagione. Ecco le sue parole: “Il caos generale, il caso Danilo, così come la diversa gestione tecnica, in termini di minutaggio, di due profili diversi come Vlahovic e Koopmeiners sono la riprova ulteriore dell‘assenza di una strategia chiara della società. L’unico modo per intervenire è azzerare la dirigenza della Juventus. Anche Thiago Motta è in palese confusione, e a Napoli si è visto ancora una volta. È assurdo che non pensi nemmeno lontanamente di sfruttare l’acquisto di Kolo Muani per affiancarlo a Vlahovic, un patrimonio del club da valorizzare, e giocare a due punte. Cos’altro bisogna aggiungere sui limiti di questo allenatore? In ogni caso, per me rimane comunque l’ultimo dei problemi“.

Damascelli: “Chiellini alla Juve sarebbe un profilo pericoloso”

Il giornalista ha proseguito: "Sono l'AD Scanavino e Giuntoli ad avere il potere decisionale nella Juventus, oltre ai vari Ferrero, Calvo etc. Ma per me, fino a che rimarranno lì, la situazione non cambierà mai. Ci vogliono uomini di campo, di grande personalità, che disegnino una strategia completamente nuova. Secondo voi qual è il motivo per cui Giuntoli è stato realmente chiamato dal club? Perché ha il cuore bianconero? La priorità era mettere a posto i buchi del bilancio. In un contesto come questo, ovviamente Chiellini rischia di essere un profilo pericoloso, perché con il suo carattere può oscurare tutti quanti gli altri. Per questa ragione quasi mai lui segue la squadra in trasferta, tranne poche volte. Gli è stato proprio chiesto espressamente di non entrare nemmeno negli spogliatoi… Secondo voi è una cosa normale? Da dentro l'ambiente mi dicono che si respira un'aria tossica, è inevitabile".